Глава «Справедливой России» в Петербурге заявила об уходе с поста

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Политика

2 февраля 2023, 11:17 Елена Соколова

Фото: скриншот с сайта YouTube.com

На место Марины Шишкиной хотят взять Надежду Тихонову.

Председатель совета партии "Справедливая Россия" в Санкт-Петербурге Марина Шишкина больше не будет занимать руководящую должность в партии. Политик объявила об этом на брифинге в среду, первого февраля.

Она подчеркнула, что была главой петербургского отделения в течение двух сроков и больше на этой должности оставаться не будет. Шишкина отметила, что на её место рекомендуют депутата Законодательного собрания Северной столицы Надежду Тихонову.

Ранее, в среду, глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов поддержал всех, кто на спецоперации борется с «последователями бандеровцев». Шишкина публично заявила, что это мнение Миронова не разделяет.

Добавим, что Марина Шишкина является депутатом петербургского Заксобрания и вице-спикером парламента Петербурга. Она руководила отделением партии в Северной столице с 2017 года.

Выборы нового руководителя «Справедливой России» состоятся 16 марта.