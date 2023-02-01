Член высшего совета ЛДПР Каргинов: партия поддержит выдвижение Бута на любых выборах

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1 февраля 2023, 20:45 Источник: РИА Новости

Фото: Viktor Bout, социальные сети

Оппозиционная политическая партия ЛДПР поддержит выдвижение предпринимателя Виктора Бута на любых выборах, поделился мнением член высшего совета партии Сергей Каргинов.

По его словам, Бут имеет право выдвигать свою кандидатуру от фракции ЛДПР в любые органы власти. При этом Каргинов отметил, что его политическая точка зрения полностью совпадает с идеологией партии.

«И если он примет такое решение, уверен, оно будет поддержано всеми активистами и руководством партии», — поделился Сергей Каргинов в беседе с РИА Новости.

Говоря об истории задержания Виктора Бута, член высшего совета ЛДПР подчеркнул, что Россия фактически выкрала задержанного из «лап американских спецслужб».

Ранее Виктор Бут на правах представителя ЛДПР приехал в Луганскую народную республику (ЛНР) для открытия там отделения партии.