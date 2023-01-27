Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку снарядами калибра 155-мм. Об этом сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (Представительство ДНР в СЦКК) в Telegram-канале ведомства.
В 15:55 украинские войска обстреляли Киевский район Донецка, ВСУ вели артобстрел со стороны поселка Ласточкино и выпустили три снаряда «натовского» калибра 155-мм.
В 16:00 часов украинские войска обстреляли город Макеевка (Червоногвардейский район), ВСУ вели обстрел со стороны Авдеевки, выпущено четыре снаряда «натовского» калибра 155-мм.
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