Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку

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27 января 2023, 16:36 Источник: РИА Новости

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку снарядами калибра 155-мм. Об этом сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (Представительство ДНР в СЦКК) в Telegram-канале ведомства.



В 15:55 украинские войска обстреляли Киевский район Донецка, ВСУ вели артобстрел со стороны поселка Ласточкино и выпустили три снаряда «натовского» калибра 155-мм.



В 16:00 часов украинские войска обстреляли город Макеевка (Червоногвардейский район), ВСУ вели обстрел со стороны Авдеевки, выпущено четыре снаряда «натовского» калибра 155-мм.



