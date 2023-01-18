Глава МИД Лавров: страны Запада, которые говорят, что не ведут бои на Украине, лукавят

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18 января 2023, 12:04 Источник: РИА Новости

MFA Russia/via Globallookpress.com

Страны Запада, которые утверждают, что не ведут бои на территории Украины с Российской Федерацией, а лишь оказывают помощь Киеву, лукавят. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Он добавил, что объемы оказываемой поддержки говорят о значимости этого конфликта для западной части.

Лавров отметил статью экс-госсекретаря Штатов Генри Киссинджера с мнением о происходящем на Украине. Там политик назвал текущую ситуацию «соперничеством двух ядерных держав за контроль».

Ранее врио главы Луганской Народной Республики сообщил о том, что домой возвращаются тридцать освобожденных из украинского плена военных, которые восьмого января были направлены для получения первой помощи в Москву.