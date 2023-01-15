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15 января 2023, 22:05 Источник: Pravda.Ru

The Presidential Office of Ukrai / https://www.globallookpress.com

Коллективный Запад, как представитель третьей стороны украинского конфликта, заинтересован в том, чтобы линия соприкосновения никуда не двигалась, а непосредственные участники боевых действий расходовали свои ресурсы до полной «самоутилизации». Об этом во время беседы с корреспондентом издания Pravda.Ru рассказал полковник запаса и военный обозреватель Александр Жилин.

Согласно словам специалиста, страны Запада делают все возможное, чтобы разрушить экономику не только России, но и самой Украины, которой они якобы помогают.

Как заметил Жилин, если Киев начинает показывать результаты на поле боя, то ему прекращают поставки военной помощи, но сразу возобновляют, как только инициативу берет Москва. По мнению полковника, такое поведение связано с тем, что западная сторона заинтересована в колоссальных потерях России и Украины, поэтому они будут стимулировать усугубление конфликта.