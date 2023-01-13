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Олаф Шольц о поставках танков Leopard 2 Украине: Поспешных решений не будет

, 18:40 Источник: РИА Новости

Германия «всегда действует в тесной координации» с союзниками, поспешных решений не будет. Об этом заявил журналистам Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц, выступая на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани.

Комментируя вопрос о возможных поставках Киеву немецких танков Leopard2 Олаф Шольц сказал, что Германия уже оказала существенную помощь Украине и будет делаться «все для того, чтобы Германия и дальше оказывала поддержку Украине».
 
Он отметил, что Германия не будет делать «взволнованных заявлений», «поспешных высказываний», принимать поспешные решения, связанные с войной и миром, с безопасностью ФРГ и ЕС.

Канцлер Германии добавил, что «мы всегда действуем в тесной координации и тщательно выбираем каждый шаг».

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