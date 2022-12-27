Слуцкий назвал заявление МИД Украины с призывом исключить Россию из ООН «некомпетентной филькиной грамотой»

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий подверг критике заявление МИД Украины с призывом исключить РФ из Организации Объединенных наций и лишить ее статуса постоянного члена Совбеза ООН. Он обвинил его авторов в юридической безграмотности и популизме.
Слуцкий заявил, что составители заявления нуждаются в «историческом ликбезе», а сам документ - «некомпетентная филькина грамота», рассчитанная на «популистский эффект».
«Исключить Россию из ООН - невозможно. Потому что - это закладка мины под самую массовую, авторитетную, значимую международную Организацию, сформированную после Второй мировой войны. Ее итоги и определили статус государств – постоянных членов СБ ООН», - написал Слуцкий во вторник в своем телеграм-канале.
Накануне министерство иностранных дел Украины разместило на своем сайте заявление, в котором потребовало исключения России из ООН по причине того, что ее членство в организации нелегитимно, а сама РФ не отвечает критериям «миролюбивого государства».