Госдеп США: новая военная помощь Украине включает 50 тыс. ракет для «Града»

Новая военная помощь США Украине включает 50 тыс. ракет для «Града». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный департамент страны.
По данным ведомства, американская сторона передаст украинской 45 тыс. снарядов к орудиям 152 мм, 20 тыс. снарядов к орудиям 122 мм. Кроме того, Киев получит боеприпасы к HIMARS, 37 броневиков Cougar, мины, а также средства спутниковой связи.
Ранее сообщалось, что США назначили нового посла в РФ.
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