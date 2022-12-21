В Европе думают о замене российского газа на туркменский

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21 декабря 2022, 14:20 Александр Крохмаль, Журналист Источник: Российская газета

Фото: Unsplash.com

Как стало известно совсем недавно, Турция, Азербайджан и Туркмения ведут переговоры по поводу экспорта туркменского газа в Европу через Турцию. В ближайшее время запланирован трёхсторонний саммит по данной тематике. Вот-вот должна быть подписана дорожная карта проекта. Информацию подтвердил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

Ещё раньше о поддержке «газовой идеи» высказывались в США и государствах ЕС. Там подразумевали, что туркменский трубопроводный газ сможет заменить на европейском рынке российский. В Штатах обещали помочь с созданием инфраструктуры и добычей, как с финансовой стороны, так и с технической. Запасы газа в Туркмении составляют более 15 трлн кубометров и занимают по праву 4-е место в мире. Однако проблема состоит в том, что весь потенциал нужно реализовывать, а это далеко не простая задача. Всё это может занять длительное время.

Помимо Туркмении, как экспортёра газа, основной заинтересованной стороной в этом деле стала Турция. Российская идея о создании газового хаба открывает для властей Анкары огромные перспективы. Турция может стать крупнейшей транзитной страной для поставок газа в Европу. Сейчас этой стране нужны большие объёмы газа, проходящие через её территорию в государства Европы. И желательно, чтобы этот газ был не только российским. Собственных запасов у Турции мало, так что остаются Азербайджан, Иран, и конечно же Туркмения.