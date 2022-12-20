В Конгресс США внесли проект бюджета на 2023 финансовый год, документ предполагает выделение $44,9 млрд на помощь Украине

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20 декабря 2022, 10:13

Флаг США, Maksim Konstantinov / globallookpress.com

В Конгресс Соединенных Штатов внесли проект бюджета на 2023 финансовый год, данный документ предусматривает выделение 44,9 млрд долларов на помощь киевской стороне. Об этом информирует РИА Новости.

«Проект бюджета на 2023 финансовый год на $1,7 трлн внесен в Конгресс США, он предполагает выделение $44,9 млрд на помощь Украине», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, российский политический эксперт Сергей Марков выразил мнение, согласно которому Европа и Вашингтон хотят, чтобы подконтрольные Киеву войска наносили удары по жилым кварталам и больницам на территории Донбасса.