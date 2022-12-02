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Аргументы Недели → Политика 13+

Сенатор Андрей Климов прокомментировал почему «вдруг» Джо Байден заговорил о возможных переговорах с Россией по Украине

, 11:00 Источник: РИА Новости

Стремление США к переговорам с Россией «не исключает возможности их тактических компромиссов», Вашингтон готов начать торг на своих условиях. Об этом написал председатель временной Комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов в своем Telegram-канале.

Президент США Джо Байден ранее заявил о том, что не исключает возможность переговоров с Президентом России Владимиром Путиным, если он «проявит интерес» к завершению конфликта на Украине.

Андрей Климов считает, что заявление Джо Байдена означает «не столько готовность срочно дать команду своим вассалам прекратить конфликт на украинском театре военных действий, сколько начать с нами торг и явно на американских условиях».

По мнению Сенатора, Джо Байден и представляемый им клан после недавних промежуточных выборов в Палату представителей США находится в таком положении, «что им надо срочно выбираться из крупнейшего социально-экономического кризиса за последние полвека» и без каких-либо достигнутых успехов он может утратить все позиции к 2024 году.

Андрей Климов обращает внимание, что заявление по Украине сделал действующий «президент США, который ещё будучи и вице-президентом внёс личный вклад в киевский госпереворот 2014 (года), разжигание гражданской войны с 2015, милитаризацию Украины», тот кто поощряет кровавый режим Зеленского, и сейчас «вдруг» Джо Байден «заговорил о переговорах с Москвой да ещё «забыл» упомянуть об участии в них киевских марионеток».





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