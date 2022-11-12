Киев, Черниговская, Черкасская, Сумская и другие области переведены на аварийные отключения электроэнергии

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12 ноября 2022, 12:31 Источник: РИА Новости

Киев, а также Киевская, Черниговская, Черкасская, Сумская, Житомирская, Харьковская и Полтавская области из-за новых повреждений энергосистемы вынужденно перешли на аварийное отключение потребителей. Об этом сообщила компания «Укрэнерго» в Telеgram-канале.

Отмечается, что повреждения энергосистемы произошли из-за вчерашних атак ВС РФ по объектам украинской инфраструктуры.



Удары по объектам украинской энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Вооружённые силы Российской Федерации начали наносить 10 октября после теракта на Крымском мосту, произошедшего 8 октября 2022 года.

«В настоящее время дополнительно применены аварийные отключения потребителей в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Сумской, Житомирской, Харьковской, Полтавской областях. Это временный вынужденный шаг по сбалансированию энергосистемы», - говорится в сообщении.

5 ноября диспетчерский центр НЭК «Укрэнерго» сообщал, что Киев, Киевская, Черниговская, Черкасская, Житомирская, Сумская, Харьковская и Полтавская области вынуждено переведены на ограничения электроснабжения всех категорий потребителей.

«Сегодня, 5 ноября, утром страна потребляет электроэнергии больше, чем в рабочие дни. К сожалению, графиков почасовых отключений для поддержания стабильной работы энергосистемы недостаточно. Диспетчерский центр НЭК «Укрэнерго» вынужден предоставить операторам распределительных сетей (облэнерго) объемы для ограничения электроснабжения всех категорий потребителей в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях», - говорилось в сообщении.



До этого директор украинского Центра исследований энергетики Александр Харченко сообщил о том, что примерно 35%...45% оборудования украинской системы энергетики повреждены, но угрозы полного отключения электроэнергии нет.





