Читатели Die Welt на заявление посла Макеева: «Не дипломат из коррупционной Украины осмеливается делать такие заявления»

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5 ноября 2022, 17:54 Источник: РИА Новости

Немецкие читатели газеты Die Welt возмутились заявлением посла Украины в Германии Алексея Макеева запретить въезд в Германию гражданам России.



Заявление встретило жесткую критику со стороны читателей издания:



« — Неужели никому из немецких политиков не приходит в голову объяснить этому парню методом оплеух, что позволено, а что нет. Его единственная работа говорить спасибо и махать ручкой", — написал один из читателей.



« — Я, например, требую запрета на въезд украинцев, что будем делать?» — написал другой читатель.

« — А я требую запретить въезд послам Украины!» — заявил третий пользователь.



« — Не дипломат из коррупционной Украины осмеливается делать такие заявления? Почему никто не может сказать Макееву, что ему нужно вести себя соответственно своему положению», — написал другой пользователь.



« — Выдворить этого наглого «дипломата» из страны», — резюмировали читатели издания.



Посол Украины Макеев сменил посла Мельника только в конце сентября, но уже успел сделать несколько заявлений в духе Мельника, в том числе, он в резкой форме продолжает требовать немецкие танки семейства «Леопард-2» и упрекает власти ФРГ за промедление в поставках тяжелого вооружения Украине.



Экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник ранее называл канцлера Федерального канцлера Германии Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой», выражал своё недовольство и в резкой форме требовал от ФРГ передачи тяжелого вооружения, требовал от министра иностранных дел Германии Анналены Бербок пересмотреть свои позиции, настаивал на встрече и переговорах с ним, а не с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, заявлял, что отказ Германии направить на Украину боевые танки и БМП станет историческим позором для Германии