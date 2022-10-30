The Hill: Украина просит США оказать влияние на Израиль по поставкам вооружения

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30 октября 2022, 16:31 Источник: Лента.ру

Киев обратился к Вашингтону с просьбой оказать влияние на Израиль на фоне отказа Тель-Авива от передачи оружия Украине. Об этом заявил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук изданию The Hill.



Издание отмечает, что Евгений Корнийчук регулярно проводит встречи с послом Соединенных Штатов в Израиле Томасом Найдсом, которого называет «секретным оружием» для резкой перемены настроений в Израиле в поддержку Украины.

Ранее президент Израиля Ицхак Герцог заявил о том, что Израиль не может поставить Украине свои системы ПВО и основной причиной отказа Киеву являются ограничения, связанные с секретностью разработок.



В статье отмечается, что украинская сторона настаивает на более тщательной проверке соблюдения Израилем антироссийских санкций и что официальный представитель американского правительства, помощник министра финансов по борьбе с финансированием терроризма Элизабет Розенберг в мае встречалась с израильскими чиновниками и предпринимателями по вопросу антироссийских санкций.













