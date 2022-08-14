Постпред России в Вене Ульянов обвинил газету FT в искажении его слов о визите главы МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

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14 августа 2022, 07:10 Источник: Telegram

Запорожская АЭС, Andrei Solomonov/Global Look Press

Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов обвинил британское издание Financial Times в искажении своих слов о вероятном визите гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на ЗАЭС.

Ранее в разговоре с "Известиями" Михаил Ульянов в ответ на вопрос о сроках визита главы МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанию заявил, что никто не имеет возможности сейчас их назвать, включая самого Рафаэля Гросси, однако допустил, что речь может идти о конце августа – начале сентября.

Financial Times впоследствии выпустила материал с заголовком, в котором говорится, что Россия "отвергает" призывы разрешить доступ на "украинскую атомную электростанцию", а также отмечается, что визит генерального директора МАГАТЭ на АЭС якобы не представляется возможным раньше "конца августа или начала сентября".

Ульянов заявил, что британская газета приписала ему слова о сроках визита Гросси и уточнил, что на самом деле сказал, что гендиректор организмции мог бы предложить такой график. Постпред также допустил, что речь идет о намеренном искажении информации изданием.