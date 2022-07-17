Аргументы Недели → Политика 13+

17 июля 2022, 09:42

Президент США Джо Байден, CNP/AdMedia / globallookpress.com

Российский лидер Владимир Путин «убивает» президентство действующего главы Белого дома Джо Байдена. Такое мнение, как передает РИА Новости, высказал Сунил Шаран, обозреватель индийского издания The Statesman.

Согласно точке зрения Шарана, процитированного отечественным информационным агентством, поддержка Украины американскими властями со всеми вытекающими из этого экономическими последствиями для Соединенных Штатов снижает шансы Байдена на переизбрание.

По словам автора The Statesman, «все, кто пытались наказать Россию-матушку, сами жестоко за это поплатились». Кроме того, обозреватель отметил, что Путин «убивает» президентство Байдена.

Как сообщалось ранее сегодня, бывший депутат Бундестага Фабио де Маси указал на то, что рестрикции, введенные в отношении Москвы Западом, наносят больший ущерб ему самому.