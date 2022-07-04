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Аргументы Недели Политика 13+

Песков: Путин в этом году не будет поздравлять Байдена и американцев с Днем независимости

, 12:33

Песков: Путин в этом году не будет поздравлять Байдена и американцев с Днем независимости
Президент России Владимир Путин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Российский лидер Владимир Путин в этом году не будет поздравлять президента Соединенных Штатов Джо Байдена и американцев с Днем независимости. Соответствующее заявление, как передает РИА Новости, сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Путин в этом году не будет поздравлять Байдена и американцев с Днем независимости, этот год стал кульминацией недружественной политики со стороны США, сказал Песков», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале информационного агентства.

Как сообщалось ранее, спикер Кремля озвучил мнение, согласно которому Запад во главе с Вашингтоном не разрешает Украине думать и говорить о мире.

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Общество