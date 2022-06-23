Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели Политика 13+

Премьер Люксембурга Ксавье Беттель сообщил о согласовании статусов кандидатов в ЕС для Украины и Молдавии

, 21:44

Премьер Люксембурга Ксавье Беттель сообщил о согласовании статусов кандидатов в ЕС для Украины и Молдавии
Премьер Люксембурга Ксавье Беттель

Премьер Люксембурга Ксавье Беттель в четверг, 23 июня, сообщил о согласовании статусов кандидатов в Европейский союз для Украины и Молдавии. Беттель заявил, что саммит Евросоюза согласовал статус кандидатов в союз для Украины и Молдавии.

Глава Европейского совета Шарль Мишель подтвердил одобрение саммитом Евросоюза статуса кандидата в ЕС для Украины и Молдавии, сообщает РИА Новости.

На двухдневном саммите в Брюсселе сегодня собрались лидеры и главы правительств стран союза. Мишель отметил, что они готовы предоставить статус кандидата Грузии, но для этого страна должна будет выполнить ряд поставленных Евросоюзом условий.

Анна Ревякина, заместитель председателя Общественной палаты Донецкой народной республики (ДНР) ранее сегодня заявила, что Запад практически един по отношению к ситуации на Украине.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram

Общество

Шоу-бизнес

В мире