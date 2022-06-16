Дмитрий Песков: встреча Путина и Байдена в обозримой перспективе вряд ли возможна

Аргументы Недели → Политика 13+

16 июня 2022, 10:07

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

Встреча российского лидера Владимира Путина и главы Белого дома Джо Байдена в обозримой перспективе вряд ли возможна. На это, как передает РИА Новости, указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Встреча президентов России и США в обозримой перспективе вряд ли возможна, заявил РИА Новости Песков», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

По словам спикера Кремля, американские власти должны осознать, что РФ не будет ничьим вассалом и что противостояние Москве является бесперспективным.

Как сообщалось ранее в четверг, Дмитрий Песков отметил, что Россия и Соединенные Штаты не ведут диалог по Украине.