Польский вице-премьер Качиньский: Германия не хочет и не допустит быстрого вступления Украины в Евросоюз

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15 июня 2022, 14:33

Вице-премьер Польши Ярослав Качиньский, Damian Burzykowski / globallookpress.com

Берлин не хочет и не допустит быстрого присоединения Киева к Европейскому союзу. На это, как пишет Telegram-канал «RT на русском», указал Ярослав Качиньский, заместитель главы польского кабмина.

«Германия не хочет и не допустит быстрого вступления Украины в Евросоюз. Об этом заявил вице-премьер правительства Польши по вопросам безопасности Ярослав Качиньский изданию Gazeta Polska», — говорится в публикации, размещенной в TG-канале.

Согласно точке зрения, озвученной Качиньским, «немецкий уклад попросту не хочет видеть украинцев в сообществе», поскольку «они дорого стоили бы финансово и политически».

Как сообщалось ранее на текущей неделе, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что в руководстве ФРГ присутствует скептическое отношение к Киеву.