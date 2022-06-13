Песков назвал защиту ДНР и ЛНР главной целью спецоперации России

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13 июня 2022, 22:22 Источник: РИА "Новости"

пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Kremlin Pool/Global Look Press

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков в понедельник, 13 июня, заявил в беседе с журналистами, что главной целью спецоперации РФ на Украине является защита ДНР и ЛНР.

Ранее сегодня глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что республика на фоне учащения случаев обстрела Донецка украинскими военными запрашивает у российской стороны дополнительные союзнические силы.

Дмитрий Песков, комментируя вышеуказанное заявление, подчеркнул, что в целом защита Донецкой и Луганской народных республик – это ключевая цель специальной военной операции. Пресс-секретарь Владимира Путина, однако, заметил, что вопрос о дополнительной поддержке ДНР следует задать Министерству обороны.