Глава департамента МИД РФ Парамонов заявил, что Россия поддерживает посредничество Ватикана в урегулировании конфликта на Украине

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13 июня 2022, 10:21

Папа Римский, фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын

Руководство Ватикана неоднократно заявляло о готовности оказать любое возможное содействие для достижения мира и прекращения боевых действий на Украине.

Директор первого европейского департамента МИД РФ Алексей Парамонов подтвердил, что заявления папы Римского Франциска находят подтверждение на практике, Ватикан уже не раз доказывал свою готовность содействовать миру и прекращению боевых действий на Украине. Поэтому, как сказал дипломат, Россия поддерживает посредничество Ватикана в урегулировании украинского конфликта.

Алексей Парамонов заявил, что "все инициативы Святого престола и папы Франциска, способные привести к миру в Европе, воспринимаются с большим уважением и, естественно, могут оказаться востребованными при возникновении соответствующих предпосылок", - передает РИА Новости.

В то же время дипломат отметил, что в Киеве - люди, которым чужды какие-либо авторитеты. По словам Парамова, было уже несколько случаев, когда новоявленная украинская элита в погоне за сиюминутной выгодой и в попытке удержаться у власти с легкостью и цинизмом идет на нарушение своих обещаний и взятых на себя обязательств, совершает опасные провокации, жертвует безопасностью как украинских граждан, так и россиян.