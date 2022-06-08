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8 июня 2022, 12:43

Глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia / globallookpress.com

Для встречи российского лидера Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского необходимо, чтобы сначала возобновился переговорный процесс между Москвой и Киевом. Соответствующее заявление, как передает ТАСС, сделал руководитель министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Для встречи Путина и Зеленского необходимо, чтобы сначала возобновился переговорный процесс», — процитирован Лавров в публикации, размещенной в Telegram-канале информационного агентства.

Также дипломат отметил, что Москва готова оформить гарантии по безопасности вывоза украинского зерна.

Ранее сегодня сообщалось, что Сергей Лавров назвал несерьезным подходом требования Владимира Зеленского для начала переговоров с Россией отвести ее войска за линию 24 февраля.