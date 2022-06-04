Путин о новых вооружениях, которые Запад поставляет Киеву: мы их щелкаем, как орехи

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что российские системы ПВО уничтожают направляемые Киеву странами Запада вооружения, «как орехи». По его словам, «уничтожены десятки».
Об этом президент сказал в интервью Павлу Зарубину на телеканале «Россия 1», фрагмент которого размещен в субботу в телеграм-канале «Смотрим».
Ранее сообщалось, что США одобрили поставки Украине ракетных систем залпового огня, которые способные бить на десятки миль дальше любой артустановки, которая сегодня есть у Киева.