Путин о новых вооружениях, которые Запад поставляет Киеву: мы их щелкаем, как орехи

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4 июня 2022, 19:33 Источник: Telegram

Президент РФ Владимир Путин, фото с сайта Кремля.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что российские системы ПВО уничтожают направляемые Киеву странами Запада вооружения, «как орехи». По его словам, «уничтожены десятки».

Об этом президент сказал в интервью Павлу Зарубину на телеканале «Россия 1», фрагмент которого размещен в субботу в телеграм-канале «Смотрим».

Ранее сообщалось, что США одобрили поставки Украине ракетных систем залпового огня, которые способные бить на десятки миль дальше любой артустановки, которая сегодня есть у Киева.