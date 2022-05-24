За сутки российская авиация уничтожила более 210 украинских националистов

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24 мая 2022, 10:54 Источник: РИА "Новости"

Су-30СМ, mil.ru

Официальный представитель МО РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил утром во вторник, 24 мая, что Воздушно-космические силы страны за сутки уничтожили более 210 украинских националистов.

Согласно последней информации, за прошедшие 24 часа оперативно-тактической и армейской авиацией РФ были ликвидированы два пункта управления ВСУ, три склада боеприпасов, а также восемьдесят районов сосредоточения живой силы и военной техники.

Кроме того, в районе Пилипчатино ДНР был уничтожен зенитный ракетный комплекс "Бук-М1". В общей сложности в результате ударов были ликвидированы более 210 украинских националистов.