Депутат Водолацкий выразил мнение, что власти Украины планируют «максимально ограбить» свою страну

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23 мая 2022, 12:45

президент Украины Владимир Зеленский, The Presidential Office of Ukrai/globallook.com

Первый зампред комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий оценил подписанный Владимиром Зеленским закон о конфискации активов поддержавших операцию РФ.

Виктор Водолацкий не исключил, что решение по конфискации активов тех, кто поддерживает спецоперацию на Украине, будет принимать комиссия, главой которой станет помощник Владимира Зеленского. Депутат в разговоре с RT выразил мнение, что официальный Киев планирует "максимально ограбить" свою страну.

Водолацкий считает, что украинское руководство хочет вывести все возможное за границу, чтобы мечтать о спасении своей родины от России и других внутренних "врагов", находясь на "Лазурном берегу".