Медведев съязвил по поводу очередной оплошности Байдена, сравнив его с поздним Брежневым: «трудно ему»

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22 мая 2022, 17:06 Источник: Telegram

Президент США Джо Байден, Chris Kleponis /globallook.com

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев иронично прокомментировал очередной нелепый поступок президента США Джо Байдена во время его визита в Южную Корею.

Журналисты спросили Байдена, не хочет ли он передать какое-либо послание для лидера Северной Кореи. «Hello!» - ответил американский президент. После чего добавил «Это все! Точка».

По этому поводу Медведев разместил в своем телеграм-канале ролик, где видео с президентом Байденом сменяется кадрами из фильма о советском лидере Леониде Брежневе, который к концу своей карьеры тоже давал немало поводов для насмешек. Ролик Медведев сопроводил комментарием: «Трудно ему».