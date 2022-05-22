Медведев съязвил по поводу очередной оплошности Байдена, сравнив его с поздним Брежневым: «трудно ему»

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев иронично прокомментировал очередной нелепый поступок президента США Джо Байдена во время его визита в Южную Корею.
Журналисты спросили Байдена, не хочет ли он передать какое-либо послание для лидера Северной Кореи. «Hello!» - ответил американский президент. После чего добавил «Это все! Точка».
По этому поводу Медведев разместил в своем телеграм-канале ролик, где видео с президентом Байденом сменяется кадрами из фильма о советском лидере Леониде Брежневе, который к концу своей карьеры тоже давал немало поводов для насмешек. Ролик Медведев сопроводил комментарием: «Трудно ему».