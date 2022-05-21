Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели Политика 13+

Зеленский заявил, что численность украинских войск составляет 700 тысяч человек

, 14:56

Зеленский заявил, что численность украинских войск составляет 700 тысяч человек
президент Украины Владимир Зеленский, Ukraine Presidency / globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский днем в субботу, 21 мая, заявил в рамках разговора с представителями средств массовой информации, что численность войск страны составляет 700 тысяч человек.

Владимир Зеленский уточнил, что в конфликте сейчас принимают участие 700 тысяч военных от украинской стороны.

Президент Украины в беседе с журналистами сегодня также напомнил, что в самом начале 2022 года он подписал указ об увеличении армии страны на 100 тысяч человек.

Напомним, ранее сегодня президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден подписал законопроект о выделении Киеву помощи в размере около 40 миллиардов долларов.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram

Политика

Политика

Политика