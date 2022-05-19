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МИД ДНР: идёт разработка устава будущего трибунала над украинскими военными преступниками

, 17:33

МИД ДНР: идёт разработка устава будущего трибунала над украинскими военными преступниками
МИД ДНР, сайт ведомства/ GlobalLookPress.com

Министерство иностранных дел ДНР занимается разработкой устава трибунала, который состоится над военными преступниками Украины и участниками экстремистских группировок. Об этом рассказала в четверг, 19 мая, глава внешнеполитического ведомства Наталья Никанорова.

Чиновница отметила, что для проведения трибунала уже налажено взаимодействие между органами России, ДНР и ЛНР.  

«В соответствии с Уставом трибунала будут применяться все виды наказания, которые в нем будут предусмотрены», − цитирует ДАН слова Никаноровой.

Министерство обороны Российской Федерации ранее сегодня продемонстрировало новое видео выхода пленных украинских боевиков с металлургического комбината «Азовсталь», расположенного на территории города Мариуполя.

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