Дмитрий Песков: Россия «сдюжит» противостояние с Западом, у страны все для этого есть

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17 мая 2022, 11:05

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

Российская Федерация «сдюжит» противостояние с Западом, у страны имеется все для этого. Соответствующее заявление, как передает ТАСС, сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Россия "сдюжит" противостояние с Западом, у нее все для этого есть, заявил Песков», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного агентства.

По словам спикера Кремля, РФ невозможно изолировать ни политически, ни экономически, ни информационно.

Ранее сегодня сообщалось, что Дмитрий Песков озвучил точку зрения, согласно которой для коллективного Запада является раздражителем само существование России.