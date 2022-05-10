Глава германского МИД Анналена Бербок прибыла в Киев с необъявленным визитом

Аргументы Недели → Политика 13+

10 мая 2022, 12:46 Источник: РИА Новости

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок (в центре) во время посещения Бучи, Andreas Stein/globallook.com

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок 10 мая приехала в Киев, сообщила во вторник немецкая газета Süddeutsche Zeitung. Как подчеркивает издание, это первый визит в Украину представителя властей ФРГ со времени начала военной спецоперации.

Визит Бербок не афишировался. В украинскую столицу она прибыла на поезде.

Как сообщило агентство France-Presse, Бербок посетила город Бучу Киевской области и пообщалась с местными жителями.

Ранее сообщалось, что после отказа Киева принять президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера из-за его «тесных связей с Россией», канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что такие действия украинских властей делают невозможным его посещение Украины.