Глава германского МИД Анналена Бербок прибыла в Киев с необъявленным визитом

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок 10 мая приехала в Киев, сообщила во вторник немецкая газета Süddeutsche Zeitung. Как подчеркивает издание, это первый визит в Украину представителя властей ФРГ со времени начала военной спецоперации.
Визит Бербок не афишировался. В украинскую столицу она прибыла на поезде.
Как сообщило агентство France-Presse, Бербок посетила город Бучу Киевской области и пообщалась с местными жителями.
Ранее сообщалось, что после отказа Киева принять президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера из-за его «тесных связей с Россией», канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что такие действия украинских властей делают невозможным его посещение Украины.