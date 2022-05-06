Российские средства ПВО сбили два самолета, четыре ракеты и тринадцать беспилотников ВСУ

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6 мая 2022, 10:52 Источник: РИА "Новости"

ЗРПК "Панцирь-С", mil.ru

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков в пятницу заявил, что российские средства ПВО сбили два украинских самолета, четыре ракеты и тринадцать беспилотников ВСУ.

По словам Игоря Конашенкова, один Су-25 и один МиГ-29 ВСУ были сбиты в районе населенного пункта Преображенное Луганской Народной Республики. Кроме того, российскими военными были перехвачены четыре баллистические ракеты "Точка-У".

Также в Минобороны сообщили об уничтожении в ДНР, ЛНР, Харьковской и Херсонской областях тринадцати украинских беспилотников.