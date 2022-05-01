Венгрия и девять других европейских стран открыли счета для оплаты российского газа в рублях

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1 мая 2022, 20:53 Источник: РБК

Газ, Jean Marc Quinet/globallook.com

Венгрия и еще девять европейских стран уже открыли счета для расчетов с «Газпромом» в рублях. Об этом сообщил в воскресенье в эфире радио Kossuth руководитель канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.

Он подчеркнул, что Венгрия последовательно выступает против санкций, затрагивающих российские энергоресурсы, потому что они «наказывают нас самих, а не тех, кого мы хотим наказать».

К тому же, по его словам, схема расчетов за газ, предложенная Россией, не предполагает оплату в рублях: компании, импортирующие топливо, открывают в «Газпромбанке» счет в евро и перечисляют на него деньги в европейской валюте, а затем уже сам банк конвертирует их в рубли.

По оценке агентства Bloomberg, среди импортеров российского газа 23 государства относятся к списку «недружественных» РФ. Десять из них жестко настаивают на перекрытии путей оплаты российского газа в обход санкций: это Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Греция, Дания, Латвия, Польша, Словакия и Финляндия.