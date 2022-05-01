Советник Шольца Кукис заявил, что ФРГ понадобится несколько месяцев, для того чтобы отказаться от российской нефти

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1 мая 2022, 20:21 Источник: ТАСС

Нефтеперерабатывающий завод в г. Шведт, ФРГ, Patrick Pleul/globallook.com

Германия присоединится к эмбарго на поставки российской нефти, но ей требуется время для подготовки к такому шагу. Об этом сообщил в воскресенье помощник канцлера ФРГ по экономике Йорг Кукис. Его слова приводит газета Financial Times.

Кукис заявил, что Германия просит партнеров по Евросоюзу о «согласованном периоде сокращения импорта», поскольку ей нужно время для того, чтобы найти альтернативные источники поставок нефти и подготовить инфраструктуру для ее приема.

«Это вопрос несколько месяцев», - сказал помощник Шольца.

По его словам, в настоящее время правительство Германии ведет «трудные переговоры» с Еврокомиссией, властями Польши и несколькими нефтяными компаниями о поставках нефти в город Шведт, где находится нефтеперерабатывающий завод «Роснефти». ФРГ рассматривает сейчас вопрос о его национализации.

Как сообщалось ранее, Евросоюз на будущей неделе намерен рассмотреть шестой пакет санкций, включающий поэтапное введение эмбарго на российскую нефть.