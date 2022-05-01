Советник Шольца Кукис заявил, что ФРГ понадобится несколько месяцев, для того чтобы отказаться от российской нефти

Германия присоединится к эмбарго на поставки российской нефти, но ей требуется время для подготовки к такому шагу. Об этом сообщил в воскресенье помощник канцлера ФРГ по экономике Йорг Кукис. Его слова приводит газета Financial Times.
Кукис заявил, что Германия просит партнеров по Евросоюзу о «согласованном периоде сокращения импорта», поскольку ей нужно время для того, чтобы найти альтернативные источники поставок нефти и подготовить инфраструктуру для ее приема.
«Это вопрос несколько месяцев», - сказал помощник Шольца.
По его словам, в настоящее время правительство Германии ведет «трудные переговоры» с Еврокомиссией, властями Польши и несколькими нефтяными компаниями о поставках нефти в город Шведт, где находится нефтеперерабатывающий завод «Роснефти». ФРГ рассматривает сейчас вопрос о его национализации.
Как сообщалось ранее, Евросоюз на будущей неделе намерен рассмотреть шестой пакет санкций, включающий поэтапное введение эмбарго на российскую нефть.