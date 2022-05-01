Глава МИД Турции Чавушоглу: Эрдоган продолжает прилагать усилия по организации встречи Путина с Зеленским

Президент Турции Реджеп Эрдоган продолжает прилагать усилия по организации встречи российского лидера Владимира Путина с главой Украины Владимиром Зеленским. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.
«Эрдоган продолжает прилагать усилия по урегулированию ситуации на Украине и организации встречи Путина с Зеленским, сообщил глава МИД Турции», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного информационного агентства.
Как сообщалось ранее сегодня, немецкий канцлер Олаф Шольц указал, что Берлин продолжит оказывать всевозможную поддержку Украине.