Глава МИД Турции Чавушоглу: Эрдоган продолжает прилагать усилия по организации встречи Путина с Зеленским

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1 мая 2022, 19:22

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, Mohammad Abu Ghosh / globallookpress.com

Президент Турции Реджеп Эрдоган продолжает прилагать усилия по организации встречи российского лидера Владимира Путина с главой Украины Владимиром Зеленским. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

«Эрдоган продолжает прилагать усилия по урегулированию ситуации на Украине и организации встречи Путина с Зеленским, сообщил глава МИД Турции», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, немецкий канцлер Олаф Шольц указал, что Берлин продолжит оказывать всевозможную поддержку Украине.