Глава турецкого МИД Чавушоглу заявил, что НАТО в случае «нападения» России на любого союзника ответит «надлежащим образом»

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1 мая 2022, 19:37 Источник: ТАСС

Флаг НАТО, Florian Gaertner/globallook.com

НАТО даст адекватный ответ в случае, если Россия применит силу в отношении любой страны-участницы Североатлантического альянса. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью газете Sabah в воскресенье.

По словам главы турецкого МИД, позиция НАТО по вопросу украинского конфликта абсолютно ясна: альянс не намерен в него вмешиваться. «Но если будет хоть малейшее нападение на любого союзника, мы ответим надлежащим образом», - подчеркнул Чавушоглу.

В свою очередь, президент России Владимир Путин, выступая в среду на встрече с Советом законодателей в Петербурге, заявил: «Если кто-то вмешается в ситуацию на Украине со стороны, то ответ будет молниеносным».