Путин подписал закон об отмене упрощенного порядка выдачи виз гражданам Евросоюза

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1 мая 2022, 16:01 Источник: "Интерфакс"

Паспорт гражданина ФРГ, Jochen Tack/globallook.com

Президент России Владимир Путин подписал закон, отменяющий упрощенный порядок выдачи виз гражданам «недружественных государств» Европы. Текст документа размещен на официальном портале правовой информации.

Как следует из текста закона, упрощенный порядок получения виз отменяется «в связи с необходимостью принятия безотлагательных мер в ответ на недружественные действия».

Мера касается дипломатов, членов официальных делегаций, национальных и региональных правительств и парламентов, конституционных и верховных судов, журналистов из стран Евросоюза, а также Норвегии, Швейцарии, Исландии, Дании, Лихтенштейна.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявлял, что Россия продолжит адекватно реагировать на санкции Запада.