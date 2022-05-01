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1 мая 2022, 15:01

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, Federation Council of Russia / globallookpress.com

Западные государства, призывая к дипломатии, продолжают поставлять оружие Киеву для борьбы с Россией. Соответствующее заявление, как передает ТАСС, сделала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Страны Запада, призывая к дипломатии, продолжают поставлять вооружения Украине для борьбы с Россией, до самих украинцев им нет дела, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в эфире телеканала "Россия-1" в интервью программе "Москва. Кремль. Путин», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале информационного агентства.

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