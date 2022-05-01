В Финляндии арену имени хоккеиста Комарова собираются переименовать

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1 мая 2022, 14:33 Источник: Матч-ТВ

Лео Комаров, фото: Maksim Konstantinov/globallook.com

Олимпийский чемпион из команды Финляндии Лео Комаров подвергается дискриминации из-за своей русской фамилии. Форварда не вызвали на сбор национальной сборной Финляндии в рамках подготовки к Чемпионат мира-2022.

35-летний нападающий предполагает, что все это из-за его происхождения, русской фамилии и отказом покинуть питерскую команду СКА во время плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

По информации «Матч ТВ», сейчас переговоры о переименовании ледового дворца «Komarov Arena» в общине Уусикаарлепюу в Финляндии, где проживает семья Комарова.

Жена хоккеиста задумалась о смене фамилии их с Лео детям, чтобы прекратить угрозы в школе. Лео Комаров стал чемпионом Олимпиады-2022 в составе сборной Финляндии.

Двукратный олимпийский чемпион и бывший тренер финской команды «Йокерита» Борис Майоров заявил, что финского форварда Лео Комарова не пригласили в сборную команду Финляндии на ЧМ из-за фамилии и из-за того, что он не покинул СКА во время плей-офф, честно выступал до конца сезона. Майоров заметил, что финны с виду тихари, но они всегда находятся в теме всех санкций против России.