Александр Асафов, политолог: Вопрос отмены санкций - это вопрос достаточно отдалённого будущего

Аргументы Недели → Политика 13+

1 мая 2022, 14:17

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Политолог Александр Асафов в эксклюзивном комментарии изданию «Аргументы недели» заявил, что лидеры Европы, делая такие заявления как глава МИД Германии Анналена Бербок, хотят избавить себя от последствий санкций.

Отмена санкций может быть в том случае, когда их невозможно будет вводить из-за ослабления американского давления на Европу и роста суверенитета Европы, и когда это будет уже наносить необратимый ущерб для европейской экономики. То, что сейчас европейские политики делают заявления в духе антироссийского прозападного контекста – это в том числе позиция как-то обезопасить себя от прямого давления на их экономики со стороны США, так как очевидно, что они, продолжая сотрудничать с Россией, могут и попасть под прямые или косвенные санкции сами. Поэтому они создают пропагандистский контур.

Вопрос отмены санкций – это вопрос достаточно отдаленного будущего, когда ситуация политическая и экономическая зайдет до такой стадии, когда американцы будут вынуждены сесть за стол переговоров с Россией, поскольку инициаторы и основные бенефициары санкций вовсе не немцы. Они как раз первые пострадавшие. Но чтобы продолжать подобную деятельность, они вынуждены этими высказываниями защищаться.

Ранее глава МИД Германии Бербок заявила, что отмена санкций против России возможна только в случае вывода ее войск с территории Украины.