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Игорь Шишкин, эксперт Института стран СНГ: «Шансов, что эта встреча Путина и Зеленского состоится – нет»

, 14:25

Игорь Шишкин, эксперт Института стран СНГ: «Шансов, что эта встреча Путина и Зеленского состоится – нет»
Фото: cdn.trend.az

О возможной встрече Путина и Зеленского команда президента Украины говорит уже который месяц. Одновременно мы слышали заявления от российской стороны, что такая встреча возможна и необходима, но при одном условии – она должна быть подготовлена.

На этой встрече должны быть достигнуты стратегически важные решения, а встреча ради встречи – бессмысленна. Лавров заявил, что украинская делегация практически от всех предложений отказалась. Поэтому никаких оснований на то, что в ближайшее время произойдет подписание договора, который ставит точку в конфликте – нет.

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