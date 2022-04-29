Игорь Шишкин, эксперт Института стран СНГ: «Шансов, что эта встреча Путина и Зеленского состоится – нет»

О возможной встрече Путина и Зеленского команда президента Украины говорит уже который месяц. Одновременно мы слышали заявления от российской стороны, что такая встреча возможна и необходима, но при одном условии – она должна быть подготовлена.
На этой встрече должны быть достигнуты стратегически важные решения, а встреча ради встречи – бессмысленна. Лавров заявил, что украинская делегация практически от всех предложений отказалась. Поэтому никаких оснований на то, что в ближайшее время произойдет подписание договора, который ставит точку в конфликте – нет.