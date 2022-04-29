Песков заявил, что на переговорном треке РФ и Украины пока нет новостей

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в рамках разговора с представителями средств массовой информации в пятницу, 29 апреля, заявил, что на переговорном треке России-Украины новостей пока нет.
Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о востребованности турецкой площадки для переговоров РФ и Украины, отметил, что новостей о прогрессе в данном процессе пока нет.
Напомним, ранее глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган в рамках телефонной беседы с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным сообщил о планах наращивания стамбульского процесса между делегациями от Москвы и Киева.