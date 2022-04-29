Андрей Суздальцев, политолог: «Зеленский считает, что Запад все кредиты спишет»

Аргументы Недели → Политика 13+

29 апреля 2022, 12:50

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

«Украина сейчас берет спокойно любые кредиты. Зеленский думает о своем спасении, а не о финансовом положении страны. Он считает, что если Украина победит, то все эти кредиты будут списаны. Технически, Украину может загнать подобная ситуация в долговую яму, если она проиграет. А она, скорее всего, проиграет».



Олег Неменский, ведущий эксперт Российского института стратегических исследований: «Политика Киева в этом плане довольно безответственна».



Украина не считается с тем объемом средств, которые берет в долг... Господствует представление о том, что война все спишет.

Надо понимать, что вся политика Запада в отношении Украины была ориентирована не на развитие этой страны, а только постановление ее под еще больший контроль и натравливание на Россию. Ожидать, что Запад позаботиться о стабилизации экономической ситуации на Украине – вряд ли можно.