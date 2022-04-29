Американист Рогулев заявил, что США намерены увеличить сумму финансирования Украины

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29 апреля 2022, 12:46

Конгресс США, pixabay.com

Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев в пятницу, 29 апреля, оценил информацию о том, что у США остались 250 миллионов долларов на выделение помощи для Украины.

Юрий Рогулев отметил, что сейчас власти Соединенных Штатов Америки намерены увеличить сумму финансирования Киева.

Американист в разговоре с RT подчеркнул, что Джо Байден уже запросил у конгресса 33 миллиарда долларов для помощи Украине, из которых 20 миллиардов будут направлены на военные расходы, а 13 миллардов – на экономические и гражданские нужды.

Также в настоящий момент конгресс завершает обсуждение законопроекта о ленд-лизе, который даст возможность США ускорить предоставление помощи Киеву.