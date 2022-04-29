Губернатор Курской области Старовойт заявил, что ВСУ обстреляли из минометов пограничный пункт в регионе

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29 апреля 2022, 09:51 Источник: Telegram

губернатор Курской области Роман Старовойт, сайт администрации КО

В Курской области утром в пятницу, 29 апреля, подвергся минометному обстрелу приграничный пункт пропуска. Соответствующую информацию предоставил ранее сегодня губернатор региона Роман Старовойт.

По словам Романа Старовойта, утро в Рыльском районе Курской области сегодня было неспокойным. Подчеркивается, что около 8.00 пункт пропуска в селе Крупец был обстрелян из минометов со стороны Украины.

Уточняется, что российские пограничники и военные подавили огневые точки. В результате случившегося жертв и разрушений нет.