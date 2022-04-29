Экс-депутат Рады Журавко: Киев готов жертвовать жителями Херсонской области

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29 апреля 2022, 09:48 Источник: РИА Новости

Gilles Bader/Keystone Press Agency, globallookpress.com

Украинская сторона перестала считать жителей Херсона «своими», поэтому она готова жертвовать местным населением ради территории, сообщил экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко.

По мнению Журавко, украинские националисты, начав обстрел территории Херсонской области ракетами, показали, что перестали считать местных жителей украинцами и «готовы ими жертвовать ради территорий».

По словам бывшего депутата Верховной Рады, Херсон больше не захочет вернуться под контроль нацистской Украины. Также Журавко уверен, что городу хватит «сил и средств», чтобы отстоять свою свободу.

На данный момент Херсонская область является территорией, подконтрольной российской стороне.

Ранее экстремисты Украины поочерёдно признали, что сильный обстрел Херсона устроили ВСУ