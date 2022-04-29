Экс-депутат Рады Журавко: Украина перестала выплачивать пенсии жителям Херсонской области

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29 апреля 2022, 09:02 Источник: РИА Новости

Gilles Bader/Keystone Press Agency, globallookpress.com

Украинские власти перестали осуществлять ежемесячные государственные выплаты бюджетникам в Херсонской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова экс-депутата Верховной рады Украины Алексея Журавко.

По его словам, киевский режим решил устроить «геноцид местного населения»: украинские власти отказываются выплачивать пенсии и зарплаты бюджетникам Херсонской области.

Также Журавко добавил, что несмотря на «сворачивание» деятельности украинских банков на территории Херсонской области, «местные власти справятся». Бывший депутат Верховной рады Украины уточнил, что на данный момент в регион входит рубль, и налаживаются экономические отношения с Крымом.

Сейчас Херсонская область взята под контроль российской стороны.

Ранее экстремисты Украины поочерёдно признали, что сильный обстрел Херсона устроили ВСУ.