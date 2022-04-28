Конашенков заявил, что с начала спецоперации Россия уничтожила почти 300 украинских РСЗО

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28 апреля 2022, 11:12 Источник: РИА "Новости"

официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, сайт МО

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что с начала российской спецоперации были ликвидированы почти 300 украинских установок реактивных систем залпового огня.

По словам Игоря Конашенкова, также с начала проведения специальной военной операции российскими военнослужащими были уничтожены 142 самолета, 111 вертолетов, 614 БПЛА, 2 623 танка и прочие боевые бронированные машины и 276 ЗРК.

Кроме того, армия РФ за вышеуказанный период ликвидировала 2 431 единицу специальной военной автотехники и 1 146 орудий полевой артиллерии и минометов.