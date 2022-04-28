Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Стремоусов: власти региона не допустят новой водной блокады Крыма

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28 апреля 2022, 10:46 Источник: РИА Новости

Побережье Крыма, Serguei Fomine / globallookpress.com

Херсонские региональные власти не допустят новой водной блокады Крымского полуострова. Соответствующее заявление в беседе с РИА Новости сделал Кирилл Стремоусов, заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области.

«Херсонская область готова и будет гарантировано обеспечивать поставки воды в Крым по Северо-Крымскому каналу, который сообща строился руками наших дедов. Мы не допустим повторения водной блокады Крыма», — процитировало российское информационное агентство Стремоусова.

Как сообщалось ранее в четверг, бывший депутат Верховной Рады Илья Кива написал в своем Telegram-канале, что сотрудники офиса президента Украины Владимира Зеленского получили британское гражданство в качестве гарантий безопасности от премьер-министра Бориса Джонсона.