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28 апреля 2022, 10:19

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, Ian Davidson / globallookpress.com

Сотрудники офиса президента Украины Владимира Зеленского получили британское гражданство как гарантии безопасности от премьер-министра Бориса Джонсона. Об этом написал в своем Telegram-канале бывший депутат Верховной Рады Илья Кива.

Он отметил, что «офис президента Зеленского со своими семьями получили гражданство Великобритании как гарантии своей безопасности от Бориса Джонсона».

«Удачный бизнес-проект у лицедеев из “95 квартала”: за три года превратились в долларовых миллиардеров и получили гражданство желанной страны», — сделал вывод Кива.

Как сообщалось ранее в четверг, Народная милиция ДНР указала, что украинские националисты попытались сорвать плановое перемирие в городе Мариуполе.