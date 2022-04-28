Сотрудники офиса президента Украины Владимира Зеленского получили британское гражданство как гарантии безопасности от премьер-министра Бориса Джонсона. Об этом написал в своем Telegram-канале бывший депутат Верховной Рады Илья Кива.
Он отметил, что «офис президента Зеленского со своими семьями получили гражданство Великобритании как гарантии своей безопасности от Бориса Джонсона».
«Удачный бизнес-проект у лицедеев из “95 квартала”: за три года превратились в долларовых миллиардеров и получили гражданство желанной страны», — сделал вывод Кива.
Как сообщалось ранее в четверг, Народная милиция ДНР указала, что украинские националисты попытались сорвать плановое перемирие в городе Мариуполе.